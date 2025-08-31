Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке зафиксировали 14 афтершоков магнитудой до 5,5 за сутки

На Камчатке за минувшие сутки зафиксировали 14 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5, сообщили в краевом главном управлении МЧС. По данным ведомства, в населённых пунктах сейсмические колебания ощутили лишь однажды.

Источник: Life.ru

Специалисты всё ещё отмечают повышение активности вулкана Камбальный. В связи с этим туристам настоятельно советуют воздержаться от посещения района и соблюдать меры предосторожности. В ведомстве напомнили и про другие действующие исполины региона — Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинников.

Ранее в Соединённых Штатах произошло землетрясение магнитудой 4,7 на территории штата Невада. Колебания возникли на расстоянии 51 километра от города Элко, население которого составляет около 20 тысяч человек. Эпицентр находился на глубине 8,1 километра.