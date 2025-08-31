Ричмонд
В Москве арестовали второго за неделю гражданина России по делу о госизмене

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы санкционировал арест еще одного гражданина России по уголовному делу о государственной измене. Об этом говорится в электронной базе данных суда.

Источник: Freepik

«Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гранникова О. С., обвиняемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — сказано в материалах электронной картотеки.

Ранее сообщалось об аналогичном решении Мещанского суда в отношении россиянина по фамилии Куряев.

Фигуранты пока не обжаловали избранную в отношении них меру пресечения. Так как аналогичные материалы рассматриваются в закрытом от СМИ и публики режиме, включая вопросы, связанные с мерой пресечения, детали уголовных дел в суде комментировать не стали.

Заседания по избранию меры пресечения в отношении фигурантов прошли в закрытом режиме. По статье о государственной измене им грозит до пожизненного лишения свободы.