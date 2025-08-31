Часть границы ДНР перешла под контроль ВС РФ

«Камышеваха был последним оккупированным населенным пунктом на западе ДНР. Сейчас под контроль перешло более 30 км границы в данном районе», — сказал Марочко в разговоре с ТАСС. Он добавил, что этот район расположен на границе между Донецкой Народной Республикой и Днепропетровской областью.