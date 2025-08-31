По словам Марочко, Камышеваха была последним оккупированным селом на западе ДНР.
Российские военные после освобождения 30 августа села Камышеваха в Донецкой Народной Республике (ДНР) и установили контроль над участком границы протяженностью свыше 30 километров на стыке с Днепропетровской областью. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Камышеваха был последним оккупированным населенным пунктом на западе ДНР. Сейчас под контроль перешло более 30 км границы в данном районе», — сказал Марочко в разговоре с ТАСС. Он добавил, что этот район расположен на границе между Донецкой Народной Республикой и Днепропетровской областью.
Ранее подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР. Это обстоятельство приобретает особую важность в контексте дальнейшего продвижения российских войск в этом районе. По словам председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по интеграции новых регионов Владимира Рогова, установление контроля над данным населенным пунктом позволит ВС РФ выйти на новый участок государственной границы, что существенно укрепит их позиции в этом стратегически значимом районе.
Позже начальник Генерального штаба, командующий Объединенной группировкой войск Валерий Герасимов рассказал, что российские вооруженные силы установили контроль над 99,7% территории Луганской Народной Республики и 79% территории Донецкой Народной Республики. пишет 360.ru.