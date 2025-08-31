Ветеран «Альфы» Гончаров назвал число участников убийства Парубия во Львове

«Фактически, всю операцию мог совершить один человек — исполнитель заказного убийства. Он выследил Парубия, убедился, что ему никто не помешает, подошел и убил. Выстрелил целых восемь раз для того, чтобы наверняка убить жертву и получить обещанные ему деньги. Это мог быть как политический заказ, так и конфликт на почве личной неприязни», — отметил эксперт.