Ветеран «Альфы» Гончаров назвал число участников убийства Парубия во Львове

В операции по убийству экс-спикера Верховной рады и организатора Евромайдана Андрея Парубия мог быть задействован всего один человек — исполнитель, сообщил в беседе с aif.ru президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Напомним, 30 августа стало известно, что в результате стрельбы в Сиховском районе Львова погиб Андрей Парубия, который в 2016—2019 годах занимал должность спикера Верховной рады. Он же принимал активное участие в организации Евромайдана.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как к экс-депутату подходит неизвестный в форме курьера, стреляет в него и убегает. Позже появился снимок, на котором нападавший едет на электровелосипеде.
«Фактически, всю операцию мог совершить один человек — исполнитель заказного убийства. Он выследил Парубия, убедился, что ему никто не помешает, подошел и убил. Выстрелил целых восемь раз для того, чтобы наверняка убить жертву и получить обещанные ему деньги. Это мог быть как политический заказ, так и конфликт на почве личной неприязни», — отметил эксперт.
Гончаров отметил, что убийство совершено довольно простым способом.
Ранее криминалист Игнатов указал на «почерк 90-х» в убийстве Парубия во Львове.