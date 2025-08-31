Ричмонд
Альпинист Киселев сравнил Наговицину с альпинистской «Призраком Эвереста»

Российская альпинистка признана пропавшей без вести.

Наталья Наговицына, сломавшая ногу во время спуска с пика Победы и оставшаяся на горе, со временем может стать легендой, как это произошло с немецкой немецкой альпинисткой Ханнелоре Шматц, которая стала первой женщиной, погибшей на Эвересте. Как отметил в разговоре с aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев, людям свойственно создавать легенды.

«Вполне возможно, что со временем будет и такая легенда. Тем более, что у нее и муж был альпинистом и погиб в горах. Придумают легенду, что горы забрали сначала его, потом ее», — сказал он.

Киселев объяснил, почему немецкая альпинистка стала легендой.

«Почему из нее сделали легенду? Не потому, что она там погибла, а потому что люди раз за разом проходили мимо ее тела. А упала бы она на сто метров в сторону, никто бы не вспомнил», — поделился он мнением.

Ранее советский и российский альпинист Владимир Шатаев объяснил, почему в августе на пике Победы погибли пять альпинистов. По его словам, при подъеме на высоту свыше 7 тысяч метров спортсмены испытывают колоссальную нагрузку и не все могут с ней справиться.