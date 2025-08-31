В Германии более десяти тысяч человек вышли на пропалестинский протест

«На митинге многие ораторы проводят параллели между войной в Газе и Холокостом. Один из ораторов говорит, что сектор Газа сегодня является “лагерем смерти” и “концентрационным лагерем”, другой приравнивает сионизм к фашизму и называет Израиль “государством террора”. Один мужчина носит свитер с надписью: “Германия, ты ничему не научилась! Тогда преступник, сегодня спонсор”, — говорится в материале.