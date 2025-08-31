Пропалестинская акция протеста. Видео © X / Niyak Ghorbani (نیاک).
Изначально организаторы заявляли о пяти тысячах участников, однако по данным правоохранителей количество демонстрантов превысило десять тысяч. Шествие проходит под лозунгами движения United 4 Gaza.
«На митинге многие ораторы проводят параллели между войной в Газе и Холокостом. Один из ораторов говорит, что сектор Газа сегодня является “лагерем смерти” и “концентрационным лагерем”, другой приравнивает сионизм к фашизму и называет Израиль “государством террора”. Один мужчина носит свитер с надписью: “Германия, ты ничему не научилась! Тогда преступник, сегодня спонсор”, — говорится в материале.
А ранее в Кёльне прошла акция протеста, участники которой выступили против милитаризации Германии. Около тысячи человек собрались на площади Хоймаркт, выражая поддержку мирным инициативам и требуя отмены обязательной военной службы. Организаторы подчеркнули, что основной целью акции являлось привлечение внимания общественности к рискам, связанным с милитаризацией, и акцентировали необходимость развития международного диалога, особенно с Россией.