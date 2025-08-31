Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии более десяти тысяч человек вышли на пропалестинский протест

В центре Франкфурта-на-Майне собрались свыше десяти тысяч человек на пропалестинской акции. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на полицию.

Источник: Life.ru

Пропалестинская акция протеста. Видео © X / Niyak Ghorbani (نیاک).

Изначально организаторы заявляли о пяти тысячах участников, однако по данным правоохранителей количество демонстрантов превысило десять тысяч. Шествие проходит под лозунгами движения United 4 Gaza.

«На митинге многие ораторы проводят параллели между войной в Газе и Холокостом. Один из ораторов говорит, что сектор Газа сегодня является “лагерем смерти” и “концентрационным лагерем”, другой приравнивает сионизм к фашизму и называет Израиль “государством террора”. Один мужчина носит свитер с надписью: “Германия, ты ничему не научилась! Тогда преступник, сегодня спонсор”, — говорится в материале.

А ранее в Кёльне прошла акция протеста, участники которой выступили против милитаризации Германии. Около тысячи человек собрались на площади Хоймаркт, выражая поддержку мирным инициативам и требуя отмены обязательной военной службы. Организаторы подчеркнули, что основной целью акции являлось привлечение внимания общественности к рискам, связанным с милитаризацией, и акцентировали необходимость развития международного диалога, особенно с Россией.