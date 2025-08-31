Фигурант дела о «Северных потоках» оказался владельцем украинской компании

В постановлении апелляционного суда Болоньи об аресте содержится описание слушания, состоявшегося 22 августа. По итогам этого заседания было принято решение, что Кузнецов останется под стражей как минимум до 3 сентября — на эту дату запланировано рассмотрение вопроса о его возможной выдаче Германии. В ходе слушания Кузнецов сообщил, что является отцом четверых детей в возрасте от 5 до 21 года: один из них проживает на территории Украины, остальные находятся в Италии. По его словам, он планировал отправить сына на обучение в Италию.