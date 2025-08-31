Фигурант дела о «Северных потоках» оказался владельцем украинской компании

Кузнецов числится руководителем компании, зарегистрированной в городе Кропивницкий.
Компания «СПМ-ІНВЕСТ» зарегистрирована на Украине на имя Сергея Кузнецова, ранее задержанного по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток», и Аллы Кузнецовой, которая, предположительно, может быть его супругой. Об этом сообщает агентство РИА Новости (РИАН). На судебном заседании в Болонье, посвященном вопросу о выборе меры пресечения, Кузнецов обратился с просьбой разрешить ему телефонные переговоры с супругой.
«Номер телефона, указанный для звонка супруге, был прикреплен при регистрации общества с ограниченной ответственностью “СПМ-ІНВЕСТ”, руководителями которого числятся Кузнецова Алла Георгиевна и Кузнецов Сергей Иванович», — говорится в материале РИАН. Журналисты узнали об этом из постановления об аресте Кузнецова.
Данная организация специализируется на сдаче в аренду и эксплуатации как собственного, так и арендованного недвижимого имущества. Компания была основана в 2011 году и зарегистрирована в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины по адресу улица Руслана Слободянюка, 227.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВоевал против РФ на фронте, а потом подорвал «Северные потоки»: все о задержанном в Европе украинце Кузнецове.
В постановлении апелляционного суда Болоньи об аресте содержится описание слушания, состоявшегося 22 августа. По итогам этого заседания было принято решение, что Кузнецов останется под стражей как минимум до 3 сентября — на эту дату запланировано рассмотрение вопроса о его возможной выдаче Германии. В ходе слушания Кузнецов сообщил, что является отцом четверых детей в возрасте от 5 до 21 года: один из них проживает на территории Украины, остальные находятся в Италии. По его словам, он планировал отправить сына на обучение в Италию.
По словам Кузнецова, на момент совершения взрывов он занимал должность командира в рядах Вооруженных сил Украины. До увольнения со службы он также проходил службу в СБУ. Европейские следственные органы выясняют его возможную причастность не только к диверсии на российском газопроводе, но и к подрыву судна под мальтийским флагом.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАрестован еще один украинец по делу о теракте на «Северных потоках»: что известно о нем и ходе расследования.
Взырвы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» — случились 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили версии о преднамеренной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG охарактеризовала нанесенные газопроводам повреждения как беспрецедентные и указала на невозможность определить сроки восстановления инфраструктуры. Генпрокуратура Российской Федерации возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.