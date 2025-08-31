Штурмовики разнесли опорник ВСУ

Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ.
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили опорный пункт и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом рассказали в Минобороны.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ», — сказано в сообщении военного ведомства. Там также отметили, что это случилось в зоне ответственности войсковой группировки «Центр».
В Минобороны добавили, что ракетные пуски осуществлялись парами с низких высот. По завершении боевых вылетов инженерно-технический персонал провел плановые работы по обслуживанию воздушных судов и подготовил авиационную технику к последующим боевым задачам в зоне СВО.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что в Харьковской области не прекращаются боевые столкновения между российскими и украинскими вооруженными силами, цель которых — изменение оперативной ситуации на волчанском и липцовском направлениях. В результате наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» практически завершили окружение Купянска.