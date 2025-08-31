Штурмовики разнесли опорник ВСУ

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что в Харьковской области не прекращаются боевые столкновения между российскими и украинскими вооруженными силами, цель которых — изменение оперативной ситуации на волчанском и липцовском направлениях. В результате наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» практически завершили окружение Купянска.