Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области пенсионеры погибли после столкновения с лосем

От удара машину занесло, и она съехала в правый кювет, врезавшись в дерево.

От удара машину занесло, и она съехала в правый кювет, врезавшись в дерево.

30 августа около 20:40 в Чулымском районе на трассе Р-254, в 1340 км от Новосибирска, произошло смертельное ДТП.

Как сообщает ГАИ Новосибирской области, 65-летний водитель ВАЗ-2107 ехал из Новосибирска в Омск, когда на полной скорости наехал на лося, выбежавшего на дорогу слева направо.

От удара машину занесло, и она съехала в правый кювет, врезавшись в дерево. В результате аварии погибли водитель и его пассажирка — женщина около 60 лет.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, включая скорость, состояние водителя и освещённость дороги.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске на Выборной водитель сбил 6-летнего ребёнка.