В Новосибирской области пенсионеры погибли после столкновения с лосем

От удара машину занесло, и она съехала в правый кювет, врезавшись в дерево.
30 августа около 20:40 в Чулымском районе на трассе Р-254, в 1340 км от Новосибирска, произошло смертельное ДТП.
Как сообщает ГАИ Новосибирской области, 65-летний водитель ВАЗ-2107 ехал из Новосибирска в Омск, когда на полной скорости наехал на лося, выбежавшего на дорогу слева направо.
От удара машину занесло, и она съехала в правый кювет, врезавшись в дерево. В результате аварии погибли водитель и его пассажирка — женщина около 60 лет.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, включая скорость, состояние водителя и освещённость дороги.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирске на Выборной водитель сбил 6-летнего ребёнка.