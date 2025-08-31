Ричмонд
Во Владивостоке внедорожник протаранил историческое здание

Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

В центре Владивостока белый внедорожник протаранил историческое здание на Светланской. О случившемся сообщили очевидцы.

Как поделились владивостокцы, автомобиль врезался в здание на Светланской, 13. Еще бы чуть-чуть, и он заехал в витрину расположенного в помещении магазина.

По словам очевидцев, на месте работают сотрудники ГИБДД, а также скорой помощи, судя по всему, не обошлось без пострадавших. Другие детали случившегося пока неизвестны.

Стоит отметить, что у этого здания богатая история. Оно появилось еще в далеком 1867 году, на седьмой год после образования Владивостока, представляло собой деревянное двухэтажное строение с рестораном, где размещалась гостиница «Золотой рог». Подробности можно узнать в нашем отдельном материале.