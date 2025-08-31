Альпинист Киселев: РФ может инициировать расследование гибели Наговициной

Россия может инициировать расследование гибели альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы, отметил в разговоре с aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
«Пик Победы находится в другой стране, и там действует местное законодательство, в соответствие с которым ведется расследование. Наша страна может инициировать разбирательство, если признают ситуацию не несчастным случаем. Наши следственные органы могут взаимодействовать с Киргизией. Федерация альпинизма иногда разбирается, но в коммерческом альпинизме очень сложно найти концы», — объяснил он.
Ранее стало известно, что альпинисты, которые осуществляли восхождение с Наговициной, дали показания. В Киргизии проводится доследственная проверка по факту гибели российской альпинистки на пике Победы.
Напомним, что Наговицина сломала ногу во время спуска с пика Победы. Эвакуировать ее с горы не смогли. В настоящий момент она считается пропавшей без вести.