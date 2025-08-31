Альпинист Киселев: РФ может инициировать расследование гибели Наговициной

«Пик Победы находится в другой стране, и там действует местное законодательство, в соответствие с которым ведется расследование. Наша страна может инициировать разбирательство, если признают ситуацию не несчастным случаем. Наши следственные органы могут взаимодействовать с Киргизией. Федерация альпинизма иногда разбирается, но в коммерческом альпинизме очень сложно найти концы», — объяснил он.