Заманили в ловушку: эксперты раскрыли, как убили коменданта Майдана Парубия

Убийство бывшего спикера Верховной рады и одного из организаторов Евромайдана Андрея Парубия произошло всего за две секунды, участники преступления продумали все до мелочей, в том числе место засады. Как провели операцию, за что убили Парубия и почему сам киллер уже может быть мертв — в материале aif.ru.
Политический заказ или личная неприязнь.
Днем 30 августа в Сиховском районе Львова прохожие обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. Позже оказалось, что тело принадлежит бывшему депутату и экс-спикеру Рады. В него выстрелил мужчина в форме курьера.
Убитый Андрей Парубий принимал активное участие в организации Евромайдана. В частности, он был комендантом палаточного лагеря на площади Независимости в Киеве.
В 2014 году его назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, однако вскоре он покинул пост. Тогда сообщалось, что это произошло из-за разногласий с действующим тогда президентом Петром Порошенко*.
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в разговоре с aif.ru сообщил, что убийство Парубия могло быть совершено по политическому мотиву.
«“Курьер” — это обычный исполнитель заказа. Конечно, это может быть и бытовая проблема, которая дошла до крайности и привела к убийству, но может быть и политический заказ», — сказал Гончаров.
Той же версии придерживается и криминалист Михаил Игнатов. Он отметил, что у врагов у политика набралось бы достаточно.
Две недели подготовки и две секунды на убийство.
Убийство Парубия заняло около двух секунд, сообщил глава штаб-квартиры Национальной ассоциации телохранителей России Алексей Фонарев. Именно столько времени потребуется, чтобы совершить восемь выстрелов.
Неизвестный в форме курьера, судя по записи с наружной видеокамеры, подошел к идущему по тротуару политику со спины. Он достал оружие и выстрелил несколько раз. Позже эксперты сообщат, что выстрелов было восемь.
Затем мужчина убежал. Еще один раз он попал на камеру, когда ехал в форме курьера и с соответствующим рюкзаком на электровелосипеде. На руки он предусмотрительно надел перчатки, чтобы не оставить следов. На голове — защитный шлем.
«Операция довольно незатейливая. Убийство с помощью стрелкового оружия гораздо проще совершить, чем, например, подрыв личного автомобиля. “Восемь выстрелов” звучит весьма внушительно, однако их можно совершить всего за 2 секунды. Четыре выстрела производятся за 0,83 секунды, а восемь — за 1,5−2 секунды. На подготовку к операции могло уйти от двух недель до месяца, не больше», — отметил эксперт.
«Примитивной» эту операцию назвал и криминалист Игнатов. По его словам, убийство совершено в духе 90-х.
«Человек, которого нужно устранить, идет по улице, к нему подходит киллер, стреляет и убегает. Классическая схема заказных убийств 90-х годов. Такие операции не нужно особо готовить. За жертвой, наверняка, наблюдали в течение нескольких дней — выясняли его маршруты передвижения, образ жизни», — отметил специалист.
Ловушка для Парубия.
Игнатов сообщил, что большую часть времени при подготовке к операции заняла слежка за политиком и продумывание путей отходов киллера.
«Они, наверняка, сначала отследили, какими путями ходит Парубий, вероятно, к месту, где его ждал “курьер”, экс-спикера привел пособник киллера. Его вывели из дома, повели по направлению к убийце и дали последнему знак — сказали выезжать», — сказал специалист.
При этом ветеран «Альфы» Гончаров считает, что пособников у исполнителя не было, всю операцию он мог провести сам, но, конечно, за солидное вознаграждение заказчика.
«Всю операцию мог совершить один человек — исполнитель заказного убийства. Он выследил Парубия, убедился, что ему никто не помешает, подошел и убил. Выстрелил целых восемь раз для того, чтобы наверняка убить жертву и получить обещанные ему деньги», — отметил эксперт.
После этого, добавил Игнатов, киллер мог дворами пробраться к ожидающей его машине. Автомобиль, вероятно, довольно большой, но не сильно — такой, чтобы мог заехать человек на электровелосипеде.
Криминалист при этом не исключил, что курьер-киллер уже может быть мертв. Таким образом заказчики преступления могли попытаться замести следы.
Ранее экс-депутат Рады Олейник сообщил, что к убийству Парубия может быть причастен криминальный авторитет по прозвищу Пупс.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.