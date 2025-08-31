Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около пяти взрывов прогремело в Миллерово Ростовской области

Серия взрывов прогремела в городе Миллерово Ростовской области. Об этом стало известно в воскресенье, 31 августа.

Серия взрывов прогремела в городе Миллерово Ростовской области. Об этом стало известно в воскресенье, 31 августа.

По предварительной информации, над городом работает система противовоздушной обороны (ПВО), сбивая украинские беспилотники (БПЛА).

Местные жители сообщили о четырех-пяти взрывах в разных районах города. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет, передает Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали трое мирных жителей. Два человека, мужчина и женщина в Белгороде, пострадали после того, как беспилотник сбросил взрывное устройство во дворе многоквартирного дома. Еще один инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Женщина получила минно-взрывную травму, ранения шеи и ног после сброса взрывного устройства с БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше