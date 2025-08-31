Около пяти взрывов прогремело в Миллерово Ростовской области

Серия взрывов прогремела в городе Миллерово Ростовской области. Об этом стало известно в воскресенье, 31 августа.
По предварительной информации, над городом работает система противовоздушной обороны (ПВО), сбивая украинские беспилотники (БПЛА).
Местные жители сообщили о четырех-пяти взрывах в разных районах города. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет, передает Telegram-канал Shot.
Ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали трое мирных жителей. Два человека, мужчина и женщина в Белгороде, пострадали после того, как беспилотник сбросил взрывное устройство во дворе многоквартирного дома. Еще один инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Женщина получила минно-взрывную травму, ранения шеи и ног после сброса взрывного устройства с БПЛА.