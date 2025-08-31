В Москве осудили семь экс-гандболистов за договорные матчи

Всех их суд признал виновными по ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). «Суд приговорил Морозова А. Ю. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 184 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей. Фролова Д. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 184 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей», — говорится в них.