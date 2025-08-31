В Москве осудили семь экс-гандболистов за договорные матчи

Всех их суд признал виновными по ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). «Суд приговорил Морозова А. Ю. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 184 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей. Фролова Д. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 184 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей», — говорится в них.
Остальные экс-гандболисты также оштрафованы на 300 тыс. рублей.
Преступление, за которое они осуждены, было совершено в 2021 году. Установлено, что игроки во время выступления за национальную команду через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и после обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат.
Как установил суд, организатором схемы был Морозов. Он и привлек к преступной деятельности остальных игроков. Все подсудимые признали вину.
Еще до вынесения итогового решения и судебного разбирательства за участие в договорных матчах на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет были отстранены восемь гандболистов сборной: Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко.