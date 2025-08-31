Альпинист Киселев рассказал, что будет с телом Наговициной на пике Победы

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, как немки, которую называют «Призраком Эвереста», останется в горах, рассказал aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
«Сейчас уже понятно, что она погибла. Человек не может выжить столько дней в таких условиях», — отметил он.
По словам эксперта, альпинисты, которые будут совершать восхождение на пик Победы, найдут ее тело с небольшими изменениями.
«Горы — это великий морозильник нашего мира. В условиях низких температур тело замерзнет и сохранится. Но сильные ветра посекут кожу, поэтому определенные изменения будут. надеюсь, что ее все-таки смогут найти и спустить», — сказал Киселев.
Ранее он отметил, что Наговицына может стать легендой пика Победы.
В настоящий момент российская альпинистка считается пропавшей без вести. 12 августа Наговицина во время спуска с пика Победы сломала ногу на высоте более 7 тысяч метров. Эвакуировать ее не смогли.