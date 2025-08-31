Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Альпинист Киселев рассказал, что будет с телом Наговициной на пике Победы

Российская альпинистка числится пропавшей без вести.

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, как немки, которую называют «Призраком Эвереста», останется в горах, рассказал aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Сейчас уже понятно, что она погибла. Человек не может выжить столько дней в таких условиях», — отметил он.

По словам эксперта, альпинисты, которые будут совершать восхождение на пик Победы, найдут ее тело с небольшими изменениями.

«Горы — это великий морозильник нашего мира. В условиях низких температур тело замерзнет и сохранится. Но сильные ветра посекут кожу, поэтому определенные изменения будут. надеюсь, что ее все-таки смогут найти и спустить», — сказал Киселев.

Ранее он отметил, что Наговицына может стать легендой пика Победы.

В настоящий момент российская альпинистка считается пропавшей без вести. 12 августа Наговицина во время спуска с пика Победы сломала ногу на высоте более 7 тысяч метров. Эвакуировать ее не смогли.