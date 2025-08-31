Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певец Сакен Майгазиев попал в ДТП по дороге в Сарыагаш

Об этом он рассказал в соцсетях.

Источник: соцсети

Известный казахстанский исполнитель Сакен Майгазиев сообщил в социальных сетях, что стал участником дорожно-транспортного происшествия, передает BAQ.KZ. Авария произошла, когда артист направлялся в город Сарыагаш Туркестанской области.

Его автомобиль столкнулся со встречной машиной. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Берегите себя на дорогах», — обратился Майгазиев к своим подписчикам.

Он подчеркнул важность внимательности за рулём. Сакен Майгазиев — заслуженный деятель РК, солист группы «МузАРТ». Он известен лирическими песнями и активной общественной деятельностью, часто выступает на крупных культурных мероприятиях страны.