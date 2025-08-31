Певец Сакен Майгазиев попал в ДТП по дороге в Сарыагаш

Известный казахстанский исполнитель Сакен Майгазиев сообщил в социальных сетях, что стал участником дорожно-транспортного происшествия, передает BAQ.KZ. Авария произошла, когда артист направлялся в город Сарыагаш Туркестанской области.
Его автомобиль столкнулся со встречной машиной. К счастью, обошлось без пострадавших.
«Берегите себя на дорогах», — обратился Майгазиев к своим подписчикам.
Он подчеркнул важность внимательности за рулём. Сакен Майгазиев — заслуженный деятель РК, солист группы «МузАРТ». Он известен лирическими песнями и активной общественной деятельностью, часто выступает на крупных культурных мероприятиях страны.