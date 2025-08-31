ПВО в Ростовской области отработала по украинским дронам

Дроны сбиты в двух районах Ростовской области.
Средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотные летательные аппараты в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районе», — написал Слюсарь. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
Повреждений на земле зафиксировано не было. Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения нет.
