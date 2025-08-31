Ричмонд
Киоски на остановке «Башня» в Новосибирске загорелись утром

На месте работали пожарные, началась ликвидация возгорания.

Утром на площади Маркса в Новосибирске загорелся комплекс киосков на остановке «Башня» по проспекту Маркса, 2а и 4а. Об этом сообщил АСТ54-Black.

Огонь охватил значительную часть кровли, из-за чего над площадью потянулся густой чёрный дым. На месте работали пожарные, началась ликвидация возгорания. Пока информации о пострадавших и причиненном ущербе нет. Причина пожара уточняется.

Ранее в Новосибирске сгорел старый барак 1927 года постройки.