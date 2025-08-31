Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе раскрыли, зачем Зеленский выпрашивает встречу с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходима личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы создать видимость своей легитимности на международной арене и использовать итоги переговоров против Москвы. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

Зеленский собирается использовать уловки для срыва переговоров.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходима личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы создать видимость своей легитимности на международной арене и использовать итоги переговоров против Москвы. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

«Я думаю, что в этом (в требованиях личной встречи Зеленского и Путина, — прим. URA.RU) есть сильный элемент блефа. Мне кажется, что он хочет устроить шоу, показать, что русские воспринимают его серьезно», — пояснил Александр Меркурис в эфире YouTube-канала американского актера Дэниела Дэвиса.

Аналитик также отметил театральность подобных инициатив Зеленского и подчеркнул, что их задача — отвести внимание от реальных переговоров по существу. Эксперт также выразил мнение, что уловки украинского президента позволяют Киеву обвинять Москву в отсутствии прогресса на переговорах и формировать нужный для Украины имидж перед западными союзниками.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что президент Владимир Путин не исключает возможности переговоров с представителем киевских властей при условии, если на повестке дня будут действительно серьезные вопросы. Министр подчеркнул, что встречаться ради самого факта переговоров Москва не считает целесообразным.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше