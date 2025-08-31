На Западе раскрыли, зачем Зеленский выпрашивает встречу с Путиным

«Я думаю, что в этом (в требованиях личной встречи Зеленского и Путина, — прим. URA.RU) есть сильный элемент блефа. Мне кажется, что он хочет устроить шоу, показать, что русские воспринимают его серьезно», — пояснил Александр Меркурис в эфире YouTube-канала американского актера Дэниела Дэвиса.