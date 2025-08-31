На Западе раскрыли, зачем Зеленский выпрашивает встречу с Путиным

Зеленский собирается использовать уловки для срыва переговоров.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходима личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы создать видимость своей легитимности на международной арене и использовать итоги переговоров против Москвы. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
«Я думаю, что в этом (в требованиях личной встречи Зеленского и Путина, — прим. URA.RU) есть сильный элемент блефа. Мне кажется, что он хочет устроить шоу, показать, что русские воспринимают его серьезно», — пояснил Александр Меркурис в эфире YouTube-канала американского актера Дэниела Дэвиса.
Аналитик также отметил театральность подобных инициатив Зеленского и подчеркнул, что их задача — отвести внимание от реальных переговоров по существу. Эксперт также выразил мнение, что уловки украинского президента позволяют Киеву обвинять Москву в отсутствии прогресса на переговорах и формировать нужный для Украины имидж перед западными союзниками.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что президент Владимир Путин не исключает возможности переговоров с представителем киевских властей при условии, если на повестке дня будут действительно серьезные вопросы. Министр подчеркнул, что встречаться ради самого факта переговоров Москва не считает целесообразным.