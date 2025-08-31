Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

Подразделения ПВО ликвидировали беспилотники Вооружённых сил Украины в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
По его словам, атака была успешно отражена, а все цели в воздухе уничтожены силами противовоздушной обороны. По предварительным данным, никаких разрушений на земле зафиксировано не было.
Слюсарь подчеркнул, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет, и добавил, что ситуация в районах остаётся под контролем экстренных служб.
Ранее трое мирных жителей пострадали в результате атак Вооружённых сил Украины на Белгородскую область.
