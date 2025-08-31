Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения ПВО ликвидировали беспилотники Вооружённых сил Украины в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

По его словам, атака была успешно отражена, а все цели в воздухе уничтожены силами противовоздушной обороны. По предварительным данным, никаких разрушений на земле зафиксировано не было.

Слюсарь подчеркнул, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет, и добавил, что ситуация в районах остаётся под контролем экстренных служб.

Ранее трое мирных жителей пострадали в результате атак Вооружённых сил Украины на Белгородскую область.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше