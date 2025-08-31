Ставки на свою игру: экс-гандболисты получили штрафы за договорные матчи

«Всех их суд признал виновными по ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса)», — пишет ТАСС, ссылаясь на решение суда. Александр Морозов и Дмитрий Фролов были оштрафованы на 350 тысяч рублей. Остальным спортсменам Георгию Кириленко, Даниилу Дмитриеву, Никите Гоголеву, Максиму Ермолину и Дмитрию Кандыбину судья назначил санкции в виде 300 тысяч рублей штрафа. Преступление, в совершении которого были признаны виновными осужденные, произошло в 2021 году на ЧЕ.