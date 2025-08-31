Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус насмерть сбил ребенка в Атырау

В Атырау водитель автобуса сбил насмерть 10-летнего ребенка — авария произошла в микрорайоне Таскала, передает региональное издание AtyrauPress.

Источник: Nur.kz

Как сообщили изданию в пресс-службе ДП области, 30 августа в 13:30 в микрорайоне Таскала на улице Центральная произошла страшная авария.

«Возле автобусной остановки подросток 2015 года рождения пытался перейти дорогу и попал под колеса автобуса. Несмотря на усилия врачей, подросток скончался в машине скорой помощи от полученных травм. В настоящее время по факту происшествия ведется сбор соответствующих документов», — отмечается в сообщении.

До этого в Наурызбайском районе Алматы под колеса внедорожника попал ребенок 2013 года рождения. От полученных травм он скончался.