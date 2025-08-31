Автобус насмерть сбил ребенка в Атырау

Как сообщили изданию в пресс-службе ДП области, 30 августа в 13:30 в микрорайоне Таскала на улице Центральная произошла страшная авария.
«Возле автобусной остановки подросток 2015 года рождения пытался перейти дорогу и попал под колеса автобуса. Несмотря на усилия врачей, подросток скончался в машине скорой помощи от полученных травм. В настоящее время по факту происшествия ведется сбор соответствующих документов», — отмечается в сообщении.
До этого в Наурызбайском районе Алматы под колеса внедорожника попал ребенок 2013 года рождения. От полученных травм он скончался.