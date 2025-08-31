Автобус насмерть сбил ребенка в Атырау

«Возле автобусной остановки подросток 2015 года рождения пытался перейти дорогу и попал под колеса автобуса. Несмотря на усилия врачей, подросток скончался в машине скорой помощи от полученных травм. В настоящее время по факту происшествия ведется сбор соответствующих документов», — отмечается в сообщении.