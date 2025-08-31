Ричмонд
В Новосибирской области в ДТП с лосем погибли два человека

Машина сбила животное, после чего съехала в кювет и врезалась в дерево.

В Чулымском районе Новосибирской области произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека. По данным региональной Госавтоинспекции, причиной трагедии стал наезд на лося, выбежавшего на проезжую часть.

Инцидент произошёл, когда водитель автомобиля ВАЗ-2107, 1960 года рождения, двигался по трассе из Новосибирска в сторону Омска. Машина сбила животное, после чего съехала в кювет и врезалась в дерево.

Как уточнили в ГИБДД, в результате ДТП на месте скончались и водитель, и его пассажирка, женщина примерно 60 лет. Сейчас на месте работают сотрудники инспекции, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Туве при лобовом столкновении двух автомобилей погибли два человека, еще шесть пострадали.