На фигуранта дела о «Северных потоках» Кузнецова зарегистрирована компания

22 августа Апелляционный суд Болоньи оставил под стражей Сергея Кузнецова. Украинец останется в тюрьме как минимум до 3 сентября, когда будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Германию. В ходе заседания задержанный заявил, что у него четверо детей в возрасте от пяти до 21 года. Один из них находится на Украине, остальные — в Италии.