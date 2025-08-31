Ричмонд
На фигуранта дела о «Северных потоках» Кузнецова зарегистрирована компания

На фигуранта дела о взрывах на «Северных потоках» Сергея Кузнецова и Аллу Кузнецову, которая, предположительно, является его супругой, на Украине зарегистрирована компания под названием «СПМ-ІНВЕСТ». Такой информацией делится РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Во время заседания по избранию меры пресечения в суде Болоньи Кузнецов запросил возможность разговаривать по телефону с женой. Номер телефона, указанный для связи с супругой, идентичен номеру, прикреплённому при регистрации компании «СПМ-ІНВЕСТ». Руководителями этой организации числятся Кузнецов Сергей и Кузнецова Алла. Компания специализируется на предоставлении в аренду своей или арендованной недвижимости. Организация зарегистрирована в Кировоградской области Украине в 2011 году.

22 августа Апелляционный суд Болоньи оставил под стражей Сергея Кузнецова. Украинец останется в тюрьме как минимум до 3 сентября, когда будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Германию. В ходе заседания задержанный заявил, что у него четверо детей в возрасте от пяти до 21 года. Один из них находится на Украине, остальные — в Италии.

