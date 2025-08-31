Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров: Силы ПВО отражают атаку беспилотников в Волгоградской области

В Волгоградской области беспилотник упал на дорогу.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на объекты на территории Волгоградской области утром воскресенья 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу на улице Смирнова — работают саперы», — публикует пресс-служба комментарий губернатора Андрея Бочарова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

Чиновник добавил, что сотрудники МЧС оперативно ликвидировали несколько локальных возгораний, которые образовались в южных районах региона из-за падения обломков украинских дронов.

Тем временем российские силы противовоздушной обороны отразили попытку украинских военных атаковать объекты на территории Ростовской области при помощи беспилотников в ночь на воскресенье 31 августа.

Также сообщалось, что Херсонская область вечером 30 августа подверглась атаке БПЛА. Под удар попал депутат совета Алешкинского округа Алексей Зоголь, его контузило.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше