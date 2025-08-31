Бочаров: Силы ПВО отражают атаку беспилотников в Волгоградской области

Российские силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на объекты на территории Волгоградской области утром воскресенья 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
«В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу на улице Смирнова — работают саперы», — публикует пресс-служба комментарий губернатора Андрея Бочарова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.
Чиновник добавил, что сотрудники МЧС оперативно ликвидировали несколько локальных возгораний, которые образовались в южных районах региона из-за падения обломков украинских дронов.
Тем временем российские силы противовоздушной обороны отразили попытку украинских военных атаковать объекты на территории Ростовской области при помощи беспилотников в ночь на воскресенье 31 августа.
Также сообщалось, что Херсонская область вечером 30 августа подверглась атаке БПЛА. Под удар попал депутат совета Алешкинского округа Алексей Зоголь, его контузило.