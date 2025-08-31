ПВО отражает массированную атаку беспилотников в Волгоградской области

В нескольких южных районах области были отмечены локальные возгорания сухой растительности, вызванные падением обломков беспилотников, однако все очаги возгорания были оперативно ликвидированы. В поселке Средняя Ахтуба беспилотник упал на дорогу по улице Смирнова, где в настоящее время работают саперы для обеспечения безопасности.