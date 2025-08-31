ПВО отражает массированную атаку беспилотников в Волгоградской области

Системы противовоздушной обороны отражают масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Об этом сообщила администрация региона в своем Telegram-канале со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Для обеспечения безопасности было введено временное ограничение на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Волгограда. По предварительным данным, в результате атаки не зафиксировано разрушений инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения.
В нескольких южных районах области были отмечены локальные возгорания сухой растительности, вызванные падением обломков беспилотников, однако все очаги возгорания были оперативно ликвидированы. В поселке Средняя Ахтуба беспилотник упал на дорогу по улице Смирнова, где в настоящее время работают саперы для обеспечения безопасности.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области дроны ВСУ дважды ударили по промпредприятию.
