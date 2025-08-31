Ричмонд
ПВО отражает массированную атаку беспилотников в Волгоградской области

Системы противовоздушной обороны отражают масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области.

Системы противовоздушной обороны отражают масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Об этом сообщила администрация региона в своем Telegram-канале со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Для обеспечения безопасности было введено временное ограничение на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Волгограда. По предварительным данным, в результате атаки не зафиксировано разрушений инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения.

В нескольких южных районах области были отмечены локальные возгорания сухой растительности, вызванные падением обломков беспилотников, однако все очаги возгорания были оперативно ликвидированы. В поселке Средняя Ахтуба беспилотник упал на дорогу по улице Смирнова, где в настоящее время работают саперы для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области дроны ВСУ дважды ударили по промпредприятию.

