Атаку ВСУ отражают в Волгоградской области

В результате атаки разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ 31 августа отражают атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — передает слова Бочарова telegram-канал администрации Волгоградской области. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
Ранее «Царьград» сообщал об атаке беспилотников ВСУ на Волгоградскую область. 26 августа обломками была повреждена хозяйственная постройка на юге столицы региона, обошлось без пострадавших.