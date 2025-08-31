В ДТП под Новосибирском пострадали 7 человек

31 августа в 09:00 на 36,5 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Бердске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota и Honda.
По предварительной информации, водитель Toyota, женщина 1970 года рождения, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Honda под управлением мужчины 1983 года рождения.
В результате аварии пострадали оба водителя и пятеро пассажиров автомобиля Honda. Все пострадавшие экстренно госпитализированы в лечебное учреждение Бердска. Возраст и степень тяжести полученных травм уточняется.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП и причины, по которым водитель Toyota выехала на встречную полосу.