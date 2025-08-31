Ричмонд
Губернатор Бочаров: ПВО отражает массированную атаку на Волгоградскую область

Расчёты противовоздушной обороны успешно отражают массированную атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: Life.ru

Согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В южных районах появились локальные возгорания сухой растительности из-за падения обломков дронов, которые оперативно ликвидированы пожарными. В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу на улице Смирнова, специалисты-сапёры проводят работы по обезвреживанию обломков.

Ранее в Волгограде сработала система противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников Вооружённых сил Украины. Местные жители сообщили, что в небе прозвучало не менее 10 взрывов. По словам очевидцев, дроны летели на низкой высоте со стороны города Калач-на-Дону. Также о взрывах сообщали жители села Мариновка.