Жесткое ДТП произошло под Новосибирском: госпитализированы семь человек

В Бердске семь человек госпитализированы после столкновения двух автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Страшная авария произошла в Новосибирской области 31 августа. Два автомобиля столкнулись в городе Бердск. В результате пострадали сразу семь человек. Об этом оповестили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Они госпитализированы в больницу Бердска. На месте ЧП работают сотрудники полиции.

«В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали водители транспортных средств и пять пассажиров автомобиля Honda», — говорится в сообщении.

Ранее ДТП произошло на трассе «Нарва» в Ленинградской области. При столкновении автомобилей пострадали пятилетний ребенок и его мама. Их госпитализировали. По предварительным данным, водитель второго транспортного средства не уступил дорогу.