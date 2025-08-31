Жесткое ДТП произошло под Новосибирском: госпитализированы семь человек

Страшная авария произошла в Новосибирской области 31 августа. Два автомобиля столкнулись в городе Бердск. В результате пострадали сразу семь человек. Об этом оповестили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Они госпитализированы в больницу Бердска. На месте ЧП работают сотрудники полиции.
«В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали водители транспортных средств и пять пассажиров автомобиля Honda», — говорится в сообщении.
