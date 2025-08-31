Ричмонд
В Москве арестовали второго за неделю россиянина по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал нового фигуранта по делу о государственной измене. Соответствующая информация размещена в электронной базе суда.

Источник: Life.ru

Гранникова О. С. заключили под стражу. Его обвиняют по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Ранее Мещанский суд принял аналогичное решение в отношении россиянина по фамилии Куряев.

Подсудимые пока не обжаловали арест. Поскольку такие дела, включая вопросы меры пресечения, рассматриваются в закрытом режиме, детали в суде комментировать отказались.

Ранее ФСБ показала видео задержания двух жителей Ярославской области за госизмену. На опубликованных кадрах зафиксирован сам процесс задержания. По информации ведомства, злоумышленники признались, что вышли на связь с сотрудниками украинских спецслужб. После этого они по указаниям своих кураторов занимались сбором и передачей сведений о расположении важных инфраструктурных объектов в регионе.