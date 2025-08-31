В Москве арестовали второго за неделю россиянина по делу о госизмене

Ранее ФСБ показала видео задержания двух жителей Ярославской области за госизмену. На опубликованных кадрах зафиксирован сам процесс задержания. По информации ведомства, злоумышленники признались, что вышли на связь с сотрудниками украинских спецслужб. После этого они по указаниям своих кураторов занимались сбором и передачей сведений о расположении важных инфраструктурных объектов в регионе.