Суд в Москве арестовал второго подозреваемого в госизмене за неделю

В столице арестовали второго за неделю подозреваемого по делу о госизмене. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщили в пресс-службе Мещанского суда.

Уточняется, что граждане России Куряев и Гранников были задержаны и помещены под стражу. Неизвестно, в чем именно их обвиняют.

Дела обоих рассматриваются в закрытом режиме, а в случае признания вины им может грозить пожизненное заключение, передает ТАСС.

Ранее государственное обвинение попросило приговорить жителя Московской области Эльдара Марченко к 19 годам лишения свободы. Причиной послужило то, что, по версии следствия, мужчина передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты аэродрома в Курске для атаки.