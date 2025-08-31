Ричмонд
Женщина погибла под колесами автомобиля на ВОАД в Алматы

Смертельное ДТП случилось накануне, 30 августа, на восточной объездной дороге в Алматы — женщина погибла под колесами автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Источник: zakon.kz

Накануне в Алматы женщина попала под колеса авто — наезд оказался смертельным. Подробности рассказали в Департаменте полиции города.

«Данное ДТП имело место в 15:20 в Медеуском районе Алматы. Водитель автомашины Li9, cледуя по восточной объездной автомобильной дороги севернее проспекта Толе би, допустил наезд на пешехода — женщину 60−65 лет, которая пересекала дорогу в неустановленном месте на запад. От полученных трамп она скончалась на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицией устанавливается личность женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело. Накануне также в Атырау водитель автобуса сбил насмерть 10-летнего ребенка — авария произошла в микрорайоне Таскала.