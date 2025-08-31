Женщина погибла под колесами автомобиля на ВОАД в Алматы

«Данное ДТП имело место в 15:20 в Медеуском районе Алматы. Водитель автомашины Li9, cледуя по восточной объездной автомобильной дороги севернее проспекта Толе би, допустил наезд на пешехода — женщину 60−65 лет, которая пересекала дорогу в неустановленном месте на запад. От полученных трамп она скончалась на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.