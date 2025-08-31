Еще одного подозреваемого в госизмене арестовали в Москве

Житель Ярославской области передавал ВСУ данные об инфраструктуре.
В Москве арестован второй за неделю подозреваемый в государственной измене. Информация об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Гранникова опубликована в электронной базе данных Мещанского районного суда Москвы.
«Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гранникова О. С., обвиняемого по ст. 275 УК РФ», — отмечается в сообщении Мещанского суда. Статья предусматривает ответственность за государственную измену, максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы.
Ранее «Царьград» сообщал о задержании по статье о госизмене жителей Рыбинска и Ярославля. Мужчины передавали ВСУ данные о критической инфраструктуре.