Украинские мошенники теряют в деньгах

Доходы украинских телефонных мошенников, которые специализируются на обмане граждан России, значительно снизились в последние месяцы. Об этом представитель одесского подпольного движения Stop Grave.

По данным подпольного движения, украинским мошенникам приходится работать в две смены.

Доходы украинских телефонных мошенников, которые специализируются на обмане граждан России, значительно снизились в последние месяцы. Об этом представитель одесского подпольного движения Stop Grave.

«У них сейчас упали доходы, сотрудники работают в две смены круглосуточно. Все подстраиваются под вашу страну, от Камчатки до Москвы», — сказал представитель движения в разговоре с корреспондентом РИА Новости (РИАН).

Для выяснения этой информации участники подпольного движения Stop Grave ранее проникли в одну из одесских групп, занимающихся телефонным мошенничеством. После чего представители движения и получили доступ к внутренней документации злоумышленников. По данным Stop Grave, подразделение кибербезопасности Службы безопасности Украины осуществляет координацию деятельности украинских телефонных мошенников, нацеленных на постоянные звонки россиянам.

Ранее в Stop Grave рассказали, что украинские телефонные аферисты, специализирующиеся на обмане россиян, проходят подготовку по выстраиванию доверительных отношений с собеседниками и эмоциональному вовлечению в беседу с потенциальными жертвами. Авторы методических материалов инструктируют участников преступных схем тому, что для каждого собеседника можно подобрать индивидуальный подход и убедить его, будто предоставляемая информация соответствует его интересам.

Согласно данным, полученным от ФСБ России, на территории Украины действует до 150 колл-центров. Значительная доля средств, получаемых этими структурами, направляется на финансирование Вооруженных сил Украины, пишет «Царьград».