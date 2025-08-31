Украинские мошенники теряют в деньгах

Ранее в Stop Grave рассказали, что украинские телефонные аферисты, специализирующиеся на обмане россиян, проходят подготовку по выстраиванию доверительных отношений с собеседниками и эмоциональному вовлечению в беседу с потенциальными жертвами. Авторы методических материалов инструктируют участников преступных схем тому, что для каждого собеседника можно подобрать индивидуальный подход и убедить его, будто предоставляемая информация соответствует его интересам.