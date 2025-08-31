235 детей потерялись во время концерта в Караганде

За безопасностью следили свыше 1000 полицейских и 300 военнослужащих Национальной гвардии МВД РК.
Как сообщили в МВД, в многолюдной толпе потерялись 235 малышей. Однако полицейские быстро их нашли и вернули родителям.
«Полицейские наладили прямую связь с ведущими концерта, чтобы как можно скорее сообщать о найденных детях. Кроме того, выделили специальный автобус, где ребята находились в безопасности и под присмотром, пока родители их не нашли», — рассказали в ведомстве.
В середине августа более 70 детей потерялись на молодежном фестивале в Атырау.