235 детей потерялись во время концерта в Караганде

235 детей потерялись во время концерта ко Дню шахтеров в Караганде. Всего на центральной площади собрались 120 тысяч жителей и гостей города.

Источник: polisia.kz

За безопасностью следили свыше 1000 полицейских и 300 военнослужащих Национальной гвардии МВД РК.

Как сообщили в МВД, в многолюдной толпе потерялись 235 малышей. Однако полицейские быстро их нашли и вернули родителям.

«Полицейские наладили прямую связь с ведущими концерта, чтобы как можно скорее сообщать о найденных детях. Кроме того, выделили специальный автобус, где ребята находились в безопасности и под присмотром, пока родители их не нашли», — рассказали в ведомстве.

В середине августа более 70 детей потерялись на молодежном фестивале в Атырау.