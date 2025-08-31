Случаи самовольного оставления позиций и исчезновения украинских военных фиксируются не впервые. Ранее российские силовые структуры сообщали, что при переводе солдат между бригадами на Сумском и Харьковском направлениях до 90% военнослужащих числятся пропавшими без вести, а установить их местонахождение зачастую невозможно. Телеканал «Царьград» ранее сообщал об увеличении числа раненых наемников в больницах. Упоминалось о военных из Франции, Скандинавии и Германии.