Иностранные наемники самовольно покидают свои позиции.
Иностранные наемники из состава 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ самовольно покинули передовые позиции и отправились в Харьков для участия в автопробеге. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Боевики 34-го отдельного мотопехотного батальона “Волкодавы”, состоящего в основном из наемников, самостоятельно убыли с передовой в Харьков для участия в автопробеге», — передает РИА Новости слова силовиков. Пропажа обнаружилась в ходе проверки 57-й отдельной бригады ВСУ.
Случаи самовольного оставления позиций и исчезновения украинских военных фиксируются не впервые. Ранее российские силовые структуры сообщали, что при переводе солдат между бригадами на Сумском и Харьковском направлениях до 90% военнослужащих числятся пропавшими без вести, а установить их местонахождение зачастую невозможно. Телеканал «Царьград» ранее сообщал об увеличении числа раненых наемников в больницах. Упоминалось о военных из Франции, Скандинавии и Германии.