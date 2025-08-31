Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наемники из ВСУ сбежали с передовой ради автопробега

Иностранные наемники из состава 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ самовольно покинули передовые позиции и отправились в Харьков для участия в автопробеге. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Иностранные наемники самовольно покидают свои позиции.

Иностранные наемники из состава 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ самовольно покинули передовые позиции и отправились в Харьков для участия в автопробеге. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Боевики 34-го отдельного мотопехотного батальона “Волкодавы”, состоящего в основном из наемников, самостоятельно убыли с передовой в Харьков для участия в автопробеге», — передает РИА Новости слова силовиков. Пропажа обнаружилась в ходе проверки 57-й отдельной бригады ВСУ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа харьковском направлении ВСУ заменили две бригады силами теробороны.

Случаи самовольного оставления позиций и исчезновения украинских военных фиксируются не впервые. Ранее российские силовые структуры сообщали, что при переводе солдат между бригадами на Сумском и Харьковском направлениях до 90% военнослужащих числятся пропавшими без вести, а установить их местонахождение зачастую невозможно. Телеканал «Царьград» ранее сообщал об увеличении числа раненых наемников в больницах. Упоминалось о военных из Франции, Скандинавии и Германии.