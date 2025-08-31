Пешеход погиб под колесами «Тойоты Аурис» в Тайшетском районе

В Тайшетском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погиб пешеход. Авария произошла 30 августа, около 23 часов, в районе деревни Байроновка — на 1223 километре трассы Р-255 «Сибирь».
— По предварительной информации, 59-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota Auris» и двигаясь со стороны города Красноярска в направлении Иркутска, допустил наезд на пешехода, — сообщают в Госавтоинспекции Приангарья. — Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и не имел при себе световозвращающих элементов.
Из-за серьезных травм пострадавший скончался до приезда скорой медиков.
Полицейские напоминают, в темное время суток вне населенного пункта пешеходы обязаны использовать световозвращающие элементы в одежде, чтобы быть более заметными для водителей.