Пешеход погиб под колесами «Тойоты Аурис» в Тайшетском районе

Мужчин переходил трассу в темное время суток.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшетском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погиб пешеход. Авария произошла 30 августа, около 23 часов, в районе деревни Байроновка — на 1223 километре трассы Р-255 «Сибирь».

— По предварительной информации, 59-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota Auris» и двигаясь со стороны города Красноярска в направлении Иркутска, допустил наезд на пешехода, — сообщают в Госавтоинспекции Приангарья. — Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и не имел при себе световозвращающих элементов.

Из-за серьезных травм пострадавший скончался до приезда скорой медиков.

Полицейские напоминают, в темное время суток вне населенного пункта пешеходы обязаны использовать световозвращающие элементы в одежде, чтобы быть более заметными для водителей.