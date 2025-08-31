Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский беспилотник над территорией России

Ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область пострадали трое мирных жителей. Два человека, мужчина и женщина, пострадали после того, как беспилотник сбросил взрывное устройство во дворе многоквартирного дома Белгороде. Еще один инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Женщина получила минно-взрывную травму, ранения шеи и ног после сброса взрывного устройства с дрона.