Житель Санкт-Петербурга два месяца пытается доказать, что не умер

Прокурор Санкт-Петербурга согласился выступить в интересах потерпевшего петербуржца.
Житель Санкт-Петербурга Игорь Байков уже два месяца пытается доказать, что он жив, несмотря на официальное признание его умершим. Об этом мужчина узнал, когда в июне пришел в больницу, рассказал представитель Байкова Игорь Бурдинский.
«Ему врач сказал, что он числится в списке умерших. Ему становится плохо, его отвозят по скорой в больницу, оказывают помощь, а затем говорят идти домой и называют произошедшее “случайностью”», — сказал Бурдинский в разговоре с РИА Новости.
По словам представителя, впоследствии Байков столкнулся с невозможностью снять средства в банкомате. Сотрудники банка проинформировали его о том, что согласно их базе данных он также числится умершим. Как уточнил Бурдинский, по этой же причине мужчине прекратили выплаты социальных пособий.
В отделе ЗАГСа Байкову выдали свидетельство о собственной смерти, а в организации, занимающейся захоронениями, предоставили соответствующие справки. Впоследствии, обратившись в больницу за получением медицинских документов, в том числе истории болезни и официального заключения о смерти, Байкову отказали в выдаче бумаг и направили к следственным органам, подчеркнул Бурдинский.
Как сообщил представитель потерпевшего, четыре года назад у Байкова был украден паспорт, вследствие чего ему пришлось оформить новый документ. По словам Бурдинского, причиной ошибки стала смерть человека, который продолжал пользоваться его прежним паспортом.
На данный момент мужчина вместе со своим представителем и адвокатом обратились к прокурору Санкт-Петербурга, который дал согласие выступить в защиту интересов Байкова. Также потерпевшего вызвали на опрос в СК для уточнения обстоятельств произошедшего.