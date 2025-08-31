Житель Санкт-Петербурга два месяца пытается доказать, что не умер

«Ему врач сказал, что он числится в списке умерших. Ему становится плохо, его отвозят по скорой в больницу, оказывают помощь, а затем говорят идти домой и называют произошедшее “случайностью”», — сказал Бурдинский в разговоре с РИА Новости.