За ночь расчёты ПВО сбили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами РФ

Наибольшее количество дронов — 11 — уничтожили над Волгоградской областью. Восемь БПЛА сбили над Ростовской областью. По одному беспилотнику перехватили над Белгородской и Брянской областями.
Ранее ПВО отражала массированную атаку на Волгоградскую область. Согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В южных районах появились локальные возгорания сухой растительности из-за падения обломков дронов, которые оперативно ликвидированы пожарными. В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу на улице Смирнова, специалисты-сапёры проводят работы по обезвреживанию обломков.