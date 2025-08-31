Ричмонд
За ночь расчёты ПВО сбили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами РФ

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили 21 беспилотник Вооружённых сил Украины над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 11 — уничтожили над Волгоградской областью. Восемь БПЛА сбили над Ростовской областью. По одному беспилотнику перехватили над Белгородской и Брянской областями.

Ранее ПВО отражала массированную атаку на Волгоградскую область. Согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В южных районах появились локальные возгорания сухой растительности из-за падения обломков дронов, которые оперативно ликвидированы пожарными. В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу на улице Смирнова, специалисты-сапёры проводят работы по обезвреживанию обломков.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше