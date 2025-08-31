ВСУ атаковали Россию двумя десятками беспилотников: карта ударов БПЛА 31 августа

Беспилотники атаковали четыре региона России.
Ночью 31 августа Россию атаковал 21 беспилотник ВСУ. В четырех регионах работала противовоздушная оборона. Больше всего дронов пришлось на Волгоградскую область — там сбито 11 аппаратов. Обломки упали на дорогу в одном из сел области, в южных районах произошли возгорания, в аэропорту Волгограда введены ограничения. Что известно об атаке, пострадавших и последствиях — в материале URA.RU.
Легенда карты Фото: URA.RU.
Сбитые дроны ВСУ.
В ночь на 31 августа над Россией был перехвачен и уничтожен 21 украинский БПЛА, сообщили в telegram-канале Минобороны. Среди атакованных регионов:
Волгоградская область — там сбито 11 дронов;Ростовская область — там сбито восемь дронов;Белгородская область — один дрон;Брянская область — один дрон.
Волгоградская область.
Силы ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил глава области Андрей Бочаров, его слова передает официальный telegram-канал администрации Волгоградской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Локальные возгорания сухой травы в южных районах региона, возникшие из-за упавших обломков дронов, были оперативно потушены. В рабочем поселке Средняя Ахтуба обломки дронов упали на проезжую часть на улице Смирнова. На месте работают саперы.
В аэропорту Волгограда вводились ограничения для вылетающих и прилетающих рейсов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, уведомил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ростовская область.
Средства ПВО отбили удары дронов Украины, написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. БПЛА были уничтожены над Чертковским и Миллеровским районами. Предварительно, никто из людей не пострадал, разрушений нет.
Брянская область.
В ночь на 31 августа силы ПВО сбили один украинский дрон. Пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные и экстренные службы. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале.