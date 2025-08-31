Украина лишилась более 20 дронов за ночь, пытаясь атаковать российские регионы

Сбит 21 украинский беспилотник над территориями четырех областей.
Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над несколькими российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Волгоградской области, восемь БПЛА — над территорией Ростовской области и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Брянской областей», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
Ранее «Царьград» рассказал о новых мерах защиты от дронов. Сельхозяйственные объекты, как критически важные, будут оснащены средствами борьбы с БПЛА. 30 августа Минобороны отчиталась о 233 сбитых беспилотников и четырех «Нептунов». С начала СВО в общей сумме было уничтожено более 80000 украинских беспилотников.