Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 20 украинских дронов ликвидировали за ночь над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили в небе над регионами РФ 21 украинский БПЛА.

Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили в небе над регионами РФ 21 украинский БПЛА. Об этом говорится в отчете министерства обороны России.

Над территорией Волгоградской области силы ПВО ликвидировали 11 украинских дронов. Еще восемь беспилотников сбили в небе над Ростовской областью.

По одному БПЛА обезвредили над территориями Белгородской и Брянской областей.

Ранее губернатор Бочаров сообщил, что ПВО отражает масштабную атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше