Более 20 украинских дронов ликвидировали за ночь над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили в небе над регионами РФ 21 украинский БПЛА. Об этом говорится в отчете министерства обороны России.
Над территорией Волгоградской области силы ПВО ликвидировали 11 украинских дронов. Еще восемь беспилотников сбили в небе над Ростовской областью.
По одному БПЛА обезвредили над территориями Белгородской и Брянской областей.
Ранее губернатор Бочаров сообщил, что ПВО отражает масштабную атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область.
