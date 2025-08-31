Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область: что известно к этому часу

В ночь на 31 августа Волгоградская область подверглась атаке дронов ВСУ, там было сбито больше всего беспилотников. В международном аэропорту главного города области были введены ограничения, два рейса были задержаны. В южных районах произошли возгорания, обломки упали в одном из поселков. Обо всем, что известно о ночной атаке Украины на российский регион — в материале URA.RU.

Средства ПВО отразили атаку украинских дронов на Волгоградскую область.

В ночь на 31 августа Волгоградская область подверглась атаке дронов ВСУ, там было сбито больше всего беспилотников. В международном аэропорту главного города области были введены ограничения, два рейса были задержаны. В южных районах произошли возгорания, обломки упали в одном из поселков. Обо всем, что известно о ночной атаке Украины на российский регион — в материале URA.RU.

Ночная атака.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, его слова приводит официальный telegram-канал администрации Волгоградской области. «Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — отметил губернатор.

Над регионом было сбито 11 аппаратов ВСУ. Над другими регионами было уничтожено либо по одному БПЛА (Белгородская и Брянская области), либо восемь (Ростовская). Данные о количестве сбитых дронов сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

Последствия.

В южных районах Волгоградской области из-за падения обломков дронов произошли локальные возгорания сухой травы. Все очаги были оперативно ликвидированы пожарными.

В рабочем поселке Средняя Ахтуба обломки беспилотника упали на проезжую часть улицы Смирнова. На месте происшествия работают саперы. По предварительным данным, жертв и разрушений удалось избежать.

Ограничения в аэропорту.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ атаковали Россию двумя десятками беспилотников: карта ударов БПЛА 31 августа.

В международном аэропорту Волгограда были введены ограничения на прилетающие и вылетающие рейсы, это произошло в 04:25 по московскому времени. Полеты были возобновлены в 06:37 мск. Из-за введенных ограничений почти на два часа задержались вылеты двух рейсов: SU 1287 и SU 1185 авиакомпании «Аэрофлот», точкой назначения которых был аэропорт Шереметьево.

Прошлая атака, которая привела к остановке поездов.

В ночь на 28 августа средства ПВО отразили масштабную атаку на Волгоградскую область. Обломки одного из дронов упали у станции Петров Вал, произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре.

Из-за этого движение поездов через данную станцию было приостановлено. Для координации устранения последствий оперативными службами был создан специальный штаб.

«На станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено», — говорилось в сообщении официального telegram-канала Приволжской железной дороги.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше