Китай и Армения договорились о стратегическом партнерстве

Пашинян в свою очередь отметил, что под руководством Си Цзиньпина Китай достиг значительных успехов в сфере развития. По его словам, Армения рассчитывает использовать китайский опыт для ускорения собственного экономического и социального прогресса. Премьер-министр также выразил уверенность, что установление стратегического партнерства позволит вывести отношения между Арменией и Китаем на новый, более высокий уровень.