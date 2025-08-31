В Новосибирской области группа в масках стреляла из травмата и угрожала подросткам

По данным очевидцев, злоумышленники были в масках, угрожали подросткам и пытались затащить их в машины. В ходе конфликта прозвучали выстрелы из травматического оружия. Пострадавших и напуганных подростков доставили домой, медицинская помощь требуется одному пострадавшему.