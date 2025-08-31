Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области группа в масках стреляла из травмата и угрожала подросткам

Пострадавших и напуганных подростков доставили домой, медицинская помощь требуется одному пострадавшему.

Пострадавших и напуганных подростков доставили домой, медицинская помощь требуется одному пострадавшему.

Ночью в селе Белоярка Мошковского района группа из 9−10 молодых людей на трёх ВАЗ-2114 без номеров устроила нападение у местного клуба. Об этом сообщил Telegram-канал «Новосибирский паблик».

По данным очевидцев, злоумышленники были в масках, угрожали подросткам и пытались затащить их в машины. В ходе конфликта прозвучали выстрелы из травматического оружия. Пострадавших и напуганных подростков доставили домой, медицинская помощь требуется одному пострадавшему.

Свидетели сообщают, что нападавшие вели себя агрессивно, могли быть под воздействием наркотиков. Есть информация, что они приехали из Первомайского района.