В Новосибирской области группа в масках стреляла из травмата и угрожала подросткам

Ночью в селе Белоярка Мошковского района группа из 9−10 молодых людей на трёх ВАЗ-2114 без номеров устроила нападение у местного клуба. Об этом сообщил Telegram-канал «Новосибирский паблик».
По данным очевидцев, злоумышленники были в масках, угрожали подросткам и пытались затащить их в машины. В ходе конфликта прозвучали выстрелы из травматического оружия. Пострадавших и напуганных подростков доставили домой, медицинская помощь требуется одному пострадавшему.
Свидетели сообщают, что нападавшие вели себя агрессивно, могли быть под воздействием наркотиков. Есть информация, что они приехали из Первомайского района.