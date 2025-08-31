Эксперты рассказали, что будет после окончания ультиматума Трампа России

«Этот ультиматум выдохся, про него уже все и забыли — только антитрамповские СМИ помнят. Уже после ультиматума была встреча [российского лидера Владимира] Путина и Трампа, переговоры Трампа с европейцами — я думаю, что в итоге он нивелирован», — сказал Блохин в интервью «Ридусу».