По мнению политолога, Трамп осознает, что дальнейшие ультиматумы Кремлю ставить не имеет смысла.
В самом начале сентября завершится двухнедельный период, предоставленный главой Белого дома Дональдом Трампом для пересмотра позиций своей администрации относительно конфликта между Россией и Украиной. Тем не менее, на сегодняшний день выполнение данного ультиматума не ожидается. Об этом сообщил политолог-американист Константин Блохин.
«Этот ультиматум выдохся, про него уже все и забыли — только антитрамповские СМИ помнят. Уже после ультиматума была встреча [российского лидера Владимира] Путина и Трампа, переговоры Трампа с европейцами — я думаю, что в итоге он нивелирован», — сказал Блохин в интервью «Ридусу».
Блохин отметил, что Соединенные Штаты уже сталкивались с неэффективностью попыток оказывать давление на торговых союзников России. Результатом этого стало консолидированное партнерство РФ, Индии и Китая. Поэтому, считает политолог, в Белом доме осознают бесперспективность выдвижения ультиматумов Кремлю.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 1 сентября истекает двухнедельный срок, который Трамп определил для российского руководства во главе с Владимиром Путиным. Зеленский также отметил, что Украина рассчитывает на вовлечение американского лидера в обсуждение вопросов безопасности с союзниками, пишет «Царьград».