Риелтора из Челябинска будут судить за мошенничество на сумму свыше 2 млн рублей

Фигурантка 1978 года рождения. Из фабулы дела следует, что она оказывала риелторские услуги, вступила в преступный сговор с руководителем кредитно-потребительского кооператива «для реализации незаконной схемы использования средств материнского (семейного) капитала».
«Через знакомых, а также используя опубликованные на различных информационных площадках объявления, она подыскивала граждан, желающих получить денежные средства материнского капитала в обход условий, предусмотренных законодательством», — комментируют в региональном Главке МВД.
Затем женщина совместно с руководителем КПК создавала фиктивный документооборот по оформлению в собственность участков и разрешений на строительство, а также договоров займов для оплаты этих услуг, передавали все в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. На основании этих документов осуществлялась выплата материнского капитала.
Оперативно-следственными мероприятиями установлены хищения бюджетных средств на сумму более 2 млн рублей.
Преступление раскрыли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области. Дело с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд.