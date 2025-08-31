Риелтора из Челябинска будут судить за мошенничество на сумму свыше 2 млн рублей

Затем женщина совместно с руководителем КПК создавала фиктивный документооборот по оформлению в собственность участков и разрешений на строительство, а также договоров займов для оплаты этих услуг, передавали все в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. На основании этих документов осуществлялась выплата материнского капитала.