Машины всмятку: в Омском районе произошло смертельное ДТП

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом поступило в дежурную часть накануне в 16:00. ДТП произошло на 5-м километре подъездной дороги к деревне Подгородка. Столкнулись две легковушки, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина-пассажир, оба водителя и еще один пассажир, 17-летний молодой человек, госпитализированы.
По предварительным данным, 44-летний водитель «Ниссана» выехал на встречную полосу и столкнулся «Нивой», которой управлял 47-летний мужчина.
В результате ДТП на месте скончалась пассажирка иномарки, ее личность ещё устанавливается. Оба водителя и 17-летний пассажир «Нивы» доставлены в больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Все обстоятельства и причины произошедшего предстоит выяснить правоохранителям. Всего же за минувшие сутки на дорогах Омской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий: 1 человек погиб, 10 — получили травмы.