Машины всмятку: в Омском районе произошло смертельное ДТП

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом поступило в дежурную часть накануне в 16:00. ДТП произошло на 5-м километре подъездной дороги к деревне Подгородка. Столкнулись две легковушки, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина-пассажир, оба водителя и еще один пассажир, 17-летний молодой человек, госпитализированы.